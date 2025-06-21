مدير الكهرباء بالجزيرة: تغطية كهربائية بنسبة 90% في محلية جنوب الجزيرة، و98% بمحلية المناقل

أعلنت إدارة الكهرباء بولاية الجزيرة عن اكتمال أعمال إدخال محولات كهرباء محطات مارنجان، مدني شرق، مدني غرب، الحاج عبد الله، وود المهيدي إلى الخدمة، لتعمل بكامل طاقتها خلال الأسبوع المقبل.

وكشف المهندس أحمد النعيم، مدير إدارة الكهرباء بالولاية، في تصريح لـ(سونا)، عن تحقيق تغطية كهربائية بنسبة 90% في محلية جنوب الجزيرة، و98% بمحلية المناقل، بينما بلغت نسبة التغطية في شمال الجزيرة 60%، مشيرًا إلى أن المنطقة الأخيرة تعرضت لأضرار جسيمة جراء اعتداءات مليشيا أسرة دقلو المتمردة، ما أدى إلى تضرر نحو 1900 محول كهربائي، يجري العمل حاليًا على صيانتها وتوفير الزيوت اللازمة لها.

وعزا النعيم برمجة قطوعات الكهرباء بالولاية إلى نقص الإمداد من المصدر القومي، مؤكدًا أن هذه القطوعات ستتوقف قريبًا مع اكتمال التغطية الكهربائية.

وأشار إلى توفير ألف وحدة طاقة شمسية ضمن مشروع يضم 3 آلاف وحدة، خُصصت لمحطات المياه والمؤسسات الصحية برئاسة المحليات خلال الفترة الماضية، مما أسهم في توفير 5 ميغاواط من الكهرباء العامة.