سياسية
كامل إدريس يقف على مجمل الأوضاع بمطارات السودان
وقف الدكتور كامل الطيب إدريس رئيس مجلس الوزراء على مجمل الأوضاع بمطارات البلاد، مشيرًا إلى أن المطارات تمثل حلقة مهمة في الاقتصاد القومي.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بمدينة بورتسودان الجمعة، المهندس سر الختم بابكر الطيب مدير شركة مطارات السودان المحدودة.
وأشار المهندس سر الختم في تصريح صحفي أنه أطلع رئيس مجلس الوزراء على احتياجات المطارات، وخطط تأهيلها وتمكينها من أداء واجبها والمنافسة الإقليمية، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد نهضة كبرى بمختلف مطارات البلاد.
سونا