عضو المجلس السيادي د.نوارة أبو محمد محمد طاهر تلتقي رئيس الوزراء

قدمت عضو مجلس السيادة الدكتورة نوارة أبو محمد محمد طاهر، التهنئة لرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، لنيله ثقة القيادة وتعيينه رئيسا للوزراء.

جاء ذلك لدى استقبالها بمكتبها د.كامل إدريس رئيس الوزراء. حيث تطرق اللقاء لعدد من القضايا الوطنية الملحّة، في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والإستعددات لمرحلة ما بعد الحرب.

كما تناول اللقاء الرؤى المطروحة حول الاستجابة العاجلة المطلوبة لمعالجة التحديات الإنسانية والاقتصادية، فضلا عن الخطوات الاستراتيجية لبناء سودان آمن ومستقر، لاسيما عبر التوافق الوطني وسيادة حكم القانون وفرض هيبة الدولة.

من جانبه أعرب رئيس مجلس الوزراء عن شكره للسيدة عضو مجلس السيادة مؤمنا على كافة القضايا الوطنية المطروحة في اللقاء واصفا اللقاء بالمثمر والبنّاء، الذي يعكس التفاهم المشترك والإرادة السياسية القوية للمضي قدمًا نحو تحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والاستقرار والتنمية.