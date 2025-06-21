مواعيد مباريات كأس العالم الأندية اليوم السبت 21 يونيو 2025

يلتقي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بوروسيا دورتموند الألماني، ويلعب إنتر ميلان الإيطالي، وصيف بطل أوروبا، ضد أوراوا الياباني ضمن أبرز مباريات كأس العالم للأندية اليوم السبت.

وبعد تحقيقه أول انتصار إفريقي في المونديال، أمام أولسان الكوري الجنوبي، يتطلع صنداونز لمفاجأة أمام دورتموند الذي استهل مشواره بتعادل محبط أمام فلومينينسي البرازيلي.

ويبحث إنتر عن أول انتصار في حقبة ما بعد سيموني إنزاغي عقب التعادل مع مونتيري في بداية عهد المدرب الجديد كريستيان تشيفو.

مباريات كأس العالم للأندية:

صنداونز – دورتموند (19:00 بتوقيت السعودية ومصر)

إنتر – أوراوا (21:00 بتوقيت السعودية ومصر)

فلومينينسي – أولسان (01:00 بتوقيت السعودية ومصر)

ريفر بليت – مونتيري (04:00 بتوقيت السعودية ومصر).

الشرق