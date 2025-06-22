ورانا إيه.. طفلة تفاجئ نانسي عجرم في حفل بيروت

أحيت الفنانة نانسي عجرم، حفل غنائي ساهر لها في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف. وذلك ليلة الجمعة.

وقدمت نانسي عجرم، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة منها: (ورانا ايه، ياي سحر عيونه، اه ونص) وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

ونشرت نانسي عجرم -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- صورا من الحفل.

وظهرت نانسي عجرم، خلال الحفل مع طفلة صعدت إليها على المسرح، وقامت الفنانة بإعطاء المايك للطفلة لتشاركها الغناء.

صدى البلد