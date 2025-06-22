العصابة.. هنا الزاهد تروج لعمل جديد برفقة كرارة ومصطفى غريب

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هنا بصحبة الفنان أمير كرارة ومصطفى غريب في ترويج لعمل جديد يجمعهم، وكتبت: “العصابة”.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب تامر وهنا، كل من باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، بالإضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم لاعب الكرة السابق ميدو، والفنانات رانيا منصور، شيماء سيف، وإلهام شاهين.

وبين الكوميديا والرومانسية، يتناول “ريستارت” قصة جديدة بطابع عصري خفيف، يجمع بين المشاعر والضحك والمواقف المفاجئة، ما يجعله مناسبًا لكل أفراد العائلة، خصوصًا مع مشاركة نخبة من النجوم وضيوف الشرف.

صدى البلد