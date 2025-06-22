ثقافة وفنون

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها لقطة عفوية – صورة

2025/06/22
ياسمين عبدالعزيز.

شاركت النجمة ياسمين عبدالعزيز جمهورها أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وتألقت  ياسمين عبد العزيز بإطلالة لافته بالكاجوال واعتمدت تسريحة شعر انسيابية ناعمة،ومن الناحية الجمالية وضعت مكياج بسيط يبرز جمال ملامحها.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله ومحمود ياسين وإنجي كيوان ، بتول الحداد ، منة عرفة ، بسنت الباشا ، مجموعة كبيرة من النجوم ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.

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صدى البلد

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