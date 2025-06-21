انطلاقة امتحانات جامعة أمدرمان الإسلامية بمدني

إنطلقت صباح اليوم بمجعي النشيشبة وكلية التربية حنتوب بجامعة الجزيرة إمتحانات جامعة أمدرمان الإسلامية بالتزامن مع ثمانية مراكز في عدد من الولايات وذلك بتشريف الأستاذ طارق عبد الرحمن ممثل والي ولاية الجزيرة الذي رحب بطلاب وأساتذة جامعة أمدرمان الإسلامية في الجزيرة.

وقال إن جامعة الجزيرة قبلة ومنارة لكل السودان داعياً الطلاب والطالبات لمضاعفة الجهود لبناء وطن العزة والكرامة .

فيما كشف البروفسيور التجاني النور البشير نائب مدير جامعة الجزيرة أن جامعة الجزيرة تستضيف مراكز إمتحانات 4 جامعات اخرى معلناً إستعداد جامعة الجزيرة إستضافة أي جامعة متأثرة بالحرب .

وأعلن الدكتور طارق السيد علي الشريف نائب أمين الشؤون العلمية بجامعة أمدرمان الاسلامية أن الإمتحانات موزعه في 8 مراكز أخري بالولايات للطلاب والطالبات مشيداً بحسن تعاون حكومة الولاية وجامعة الجزيرة .

وكشف الدكتور عبيد إبراهيم أحمد رئيس لجنة إمتحانات جامعة أمدرمان الإسلامية بمدني استهداف 2 ألف طالبا وطالبة في كافة المستويات .

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