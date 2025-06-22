غرفة طوارئ ترتيبات إمتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة للعام 2024

ترأس الفريق أول شرطة حقوقي /خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية ألمكلف السبت بمدينة بورتسودان إجتماع غرفة طوارئ إمتحانات الشهادة الثانوية بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل وزارة الحكم المحلي وأعضاء اللجان المختصة وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة قال الدكتور أحمد خليفة عمر وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المسجلين بلغ 200.009طالب وطالبة منهم 21226 بالخارج منوها أن إلى وصول أوراق الإمتحانات لكافة المراكز داخل وخارج السودان مشيرا إلى قيام الإمتحانات في موعدها يؤكد إرادة الشعب السوداني ببناء المستقبل .

وتشير متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن غرفة طوارئ إمتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2024

بذلت جهودا متعاظمة ووضعت عددا من الخطط الفنية والإدارية لإنطلاقة الإمتحانات في موعدها .

المكتب الصحفي للشرطة