انطلاق امتحانات كلية شيكان بولاية شمال كردفان

شهدت كلية شيكان يوم السبت انطلاق امتحانات برامج علوم التمريض والأشعة التشخيصية لدفعاتها الثلاث، على أن تبدأ غدًا الأحد امتحانات الدفعة الأولى لبرنامجي المختبرات الطبية والعلوم الإدارية.

وثمّنت د. عائشة النور دفع الله، منسقة برنامج علوم التمريض بالكلية، انتظام سير الامتحانات، مشيدة بالدور المستمر الذي تؤديه الكلية في تنظيم الامتحانات وفق الجدول الزمني المحدد، وبالترتيبات الدقيقة التي قامت بها لجنة الامتحانات لضمان نجاح العملية الامتحانية.

وأوضحت د. عائشة أن عدد الطلاب الجالسين لامتحانات برنامج علوم التمريض يفوق 200 طالب وطالبة من الدفعة الثانية (الفصل الدراسي السادس)، والدفعة الثالثة (الفصل الخامس)، والدفعة الرابعة (الفصل الثالث).

من جانبه، أشار د. محمدين آدم الله جابو، نائب منسق برنامج علوم الأشعة التشخيصية، إلى أن عدد الطلاب الجالسين من الدفعات الثانية والثالثة والرابعة بلغ 100 طالب وطالبة. وبيّن أن البرنامج بصدد استكمال الفصول الدراسية السادس، الخامس، والثالث، على أن تتواصل الدراسة في فصول جديدة قريبًا.