حسين المناخ البيئي في البلدين! دكتورة نوارة تشيد بمواقف مصر الداعمة للسودان

ثمنت عضو مجلس السيادة الانتقالي دكتور نوارة أبو محمد محمد طاهر مواقف مصر الداعمة للسودان ودورها في تعزيز التنمية بالبلاد.

وأكدت د. نوارة لدى لقائها بمكتبها السبت سفير مصر بالسودان السفير هاني صلاح، عمق ومتانة العلاقات الثنائية وضرورة السعي لحل كافة القضايا العالقة لاسيما في ملفات التعليم والهجرة العكسية.

وشدّد اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل السلعي والخدماتي بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة ويصب في مصلحة الشعبين.

وبحث اللقاء سبل تطوير التعاون لتحسين المناخ البيئي في البلدين ومشاركة السودان في مؤتمر التغيير المناخي (كوب) 27 بجانب قضايا الطلاب السودانيين الدارسين في مصر وضرورة العمل على توفيق أوضاعهم لاسيما الرسوم الدراسية.

وأمّن الاجتماع على ضرورة التعاون بين المجالس الوطنية في البلدين خاصة في مجالات المرأة والأمومة والطفولة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه نقل السيد السفير تهنئة الحكومة المصرية للدكتورة نوارة لنيلها ثقة القيادة وتعيينها عضوا في مجلس السيادة.

وأوضح سيادته أن اللقاء ناقش عدة موضوعات متعلقة بالمناخ والبيئة لاسيما مؤتمر التغيير المناخي مشيراً إلى تولي وزيرة البيئة المصرية للجنة مكافحة التصحر التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن إستعداد مصر لتبادل الخبرات مع السودان في هذا المجال الحيوي.