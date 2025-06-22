مجلس تنظيم مهنة القانون يجيز نتيجة إمتحان المعادلة دورة أبريل 2025

أجاز مجلس تنظيم مهنة القانون (المعادلة) في إجتماعه السبت برئاسة وكيلة وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم رئيس المجلس، اليوم بمجمع الوزارات، نتيجة امتحان تنظيم مهنة القانون دورة أبريل 2025، حيث بلغت نسبة النجاح 43% للأساس. كما أجاز نتيجة ملاحق 2024 بنسبة نجاح بلغت 69.8%.

وأشادت مولانا هويدا علي عوض الكريم بالجهود التي بذلها المجلس في تنظيم الامتحانات، وتقدمت بالشكر لولاة نهر النيل وكسلا، والسادة رؤساء الإدارات القانونية، ومديري الشرطة بالولايتين، لدورهم في إنجاح وترتيب الدورة.

وامتدحت جهود الجامعات التي استضافت امتحانات المعادلة رغم التحديات، والطلاب في التزامهم بموجهات المجلس واللجنة المنظمة.

وأضافت أن النتيجة ستُعلن عنها خلال ساعات من الآن في موقع المسجل.

واستبشرت وكيلة وزارة العدل بالنتيجة التي تحققت في هذه الدورة بالرغم من انعقادها في ظروف بالغة التعقيد، وتابعت بالقول: “نتمنى أن نُوفق في انعقاد الدورة القادمة حتى نتمكن من عقد دورتين كل سنة حسب ما نصت عليه اللائحة”.