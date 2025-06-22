نهر النيل.. الولاية ستظل عصية على كل من يريد النيل من أمنها

أكد اللواء أمن الفاضل الجزولي نائب رئيس المقاومة الشعبية بولاية نهر النيل لدى مخاطبته السبت بمقر قوات الفيلق الشبابي بدنقلا، لقاء الكتائب والمرأة أن الزيارة للولاية الشمالية تجسد معاني التعاون والتنسيق والترابط بين أبناء الوطن الواحد للدفاع عن الأرض والعرض وصون عزة وكرامة الشعب السوداني، مؤكدا توحيد الجهود بين الولايتين لدحر التمرد بالبلاد مشيرا لجاهزية القوات المسلحة والقوات المشتركة، والمقاومة الشعبية والمستنفرين والكتائب للقضاء على التمرد وعودة الأمن والاستقرار والطمأنينة لجميع ربوع السودان .

وطمأن المواطنين بأستقرار الاحوال الامنية بالولاية الشمالية وقال إن الولاية ستظل عصية على كل من يريد النيل من أمنها وإستقرارها .

من جانبه أشاد نائب رئيس المقاومة الشعبية بولاية نهر النيل بتجربة المقاومة الشعبية المتفردة بالولاية الشمالية، وأكد دعم وإسناد المقاومة الشعبية بنهر النيل للمقاومة الشعبية بالشمالية من أجل تأمين الولاية من كافة اشكال الاستهداف والمهددات الأمنية بالبلاد .

الفريق ركن صالح يسن رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية رحب بزيارة وفد ولاية نهر النيل وقال إنها تجىء في إطار التنسيق بين الولايتين لرد العدوان وتطهير البلاد من المرتزقة والمتمردين.

الى ذلك أكد نائب رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالشمالية اللواء (م) دكتور عبد الرحمن أحمد فقيري جاهزية المجموعات والكتائب الاستراتيجية لحماية الولاية والتصدي للمتمردين والعملاء والمرتزقة والمأجورين .