الاعيسر: التقيت بـ محمد عبدالله فرماجو، الرئيس السابق لجمهورية الصومال الفيدرالية

‏سعدت مساء أمس بلقاء الرئيس محمد عبدالله فرماجو، الرئيس السابق لجمهورية الصومال الفيدرالية، حيث عبرت له عن تقديري لما قدمه من جهود خلال فترة توليه المسؤولية في الصومال.

‏تبادلنا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في المنطقة، وأكدنا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح العليا لشعبينا.

‏وبهذه المناسبة أوجه تحية خالصة إلى الشعب الصومالي الشقيق على ما يظهره من تضامن ودعم متواصل للسودان، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين شعبينا، والمبنية على الأخوة والمصير المشترك.

‏وأيضا من خارج السودان أرسل تحية خاصة وحارة للشعب السوداني.

خالد الإعيسر

22 يونيو 2025م