الفرقة السادسة مشاة بالفاشر تهنئ الفرقة 22 مشاة بابنوسة بإنتصاراتها على المليشيا

هنأ قائد الفرقة السادسة مشاة، اللواء الركن محمد أحمد الخضر صالح، باسم قيادة الفرقة، والقوات المساندة، رفاق السلاح اسود الفرقة 22 مشاة بابنوسة بمناسبة الإنتصارات الكبيرة التي حققوها على مليشيا آل دقلو الإرهابية، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وحيا قادة وضباط وضباط صف وجنود الفرقة 22 مشاة بابنوسة على صمودهم وتصديهم للمليشيا.

وعبر عن فخر الفرقة السادسة، واعتزازها بتلك الإنتصارات والتي صادفت أهلها، وبشر بأن النصر قادم بإذن الله، سائلا الله الرحمة والمغفرة للشهداء الابرار، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

سونا