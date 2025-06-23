«فيلم قديم».. أسرة العندليب تكشف تفاصيل جديدة في علاقته بالسندريلا

تحل ذكرى ميلاد الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، والذى يلقبه الجمهور بـ “العندليب الأسمر”، لكونه أحد أعمدة الغناء العربي الخالد.

وبهذه المناسبة قررت أسرة العندليب الراحل إهداءه أغنية جديدة والتي تحمل اسم” فيلم قديم”، وحصلت «بوابة الأهرام» في تصريحات خاصة على تفاصيل وكواليس الأغنية.

قصة حب لم تكتمل

كشف محمد شبانة، نجل شقيق عبد الحليم حافظ، أن الأغنية الجديدة تسرد تفاصيل قصة الحب العاطفية التي ربطت بين العندليب والسندريلا، والتي بدأت في سن مبكرة حين كانت سعاد في السادسة عشرة من عمرها. وأكد شبانة أن العلاقة لم تتوج بالزواج، بسبب صغر سن سعاد وحالة عبد الحليم الصحية التي جعلته مترددًا في الارتباط، خوفًا من أن يُثقل مرضه على من يحب.

فيلم قديم.. لمسة وفاء بصوت شاب

الأغنية الجديدة من غناء وألحان المطرب الشاب محمود راتب، ابن شقيقة عبد الحليم حافظ، في خطوة تمزج بين الوفاء الأسري والإبداع الفني، وتحمل كلمات الشاعر خالد صلاح، وتوزيع وليد ميمني. وتأتي الأغنية في توقيت رمزي، إذ تتزامن مع ذكرى ميلاد عبد الحليم وذكرى رحيل سعاد حسني في اليوم ذاته.

بين حليم وسعاد.. عاطفة لا تموت

تحاكي الأغنية مشاعر الحب النقي الذي ظل حاضرًا رغم الزمن، وتصف العلاقة وكأنها جزء من «فيلم قديم»، تعكس فيه شخصيات الأغنية ملامح عبد الحليم وسعاد، ليتحول العمل إلى مرآة عاطفية لذكراهما، يستعيد بها الجمهور جزءًا من الحنين لزمن الفن الجميل.

محمود راتب.. موهبة في طريق الصعود

محمود راتب الذي قدّم سابقًا أربع أغنيات، أبرزها “كل العيون” من كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم، يواصل مسيرته الغنائية بطرح «فيلم قديم» كأغنيته الخامسة، والتي تحمل له طابعًا خاصًا على المستويين العاطفي والفني.

بوابة الأهرام