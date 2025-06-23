حقيقة شطب هند صبري وسحب الجنسية منها

كشف شعبان سعيد المحامي بالنقض، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية حقيقة الأخبار المتداولة بشأن شطب الفنانة هند صبري من نقابة المهن التمثيلية، مؤكداً أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة.

وقال سعيد في بيان: “خلال الساعات الماضية، تم تداول أخبار تفيد بشطب النقابة للفنانة هند صبري، لكن هذه الأخبار كاذبة ولا تمتّ الى الواقع بصلة”.

وقرر سعيد في بيانه، أن النقابة تعمل في ضوء قانون نقابة المهن التمثيلية الرقم (35) لسنة 78، وأن شطب أي عضو أو توقيع جزاءات ضده تسبقه تحقيقات، ولا يتم إلا في حال وجود مخالفة تستوجب الجزاء، أو فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في القانون سالف الذكر.

وأكد أن هند صبري ما زالت عضوة في نقابة المهن التمثيلية، ولا صحة للمعلومات المتداولة حول شطب عضويتها من النقابة، مطالباً المروّجين لتلك الأخبار بتحرّي الدقة في ما يتم نشره والرجوع الى المصادر ذات الصلة.

وعن سحب الجنسية المصرية من هند صبري، وذلك بعد مطالب بترحيلها من مصر، نتيجة دعمها لقافلة الصمود، أكد المحامي شعبان سعيد أن الفنانة لا تزال تحمل الجنسية المصرية، وأخبار سحب الجنسية منها بسبب موقفها من قافلة الصمود عارية تماماً عن الصحة، وحتى الآن لم يُنشر أي بيان أو تفاصيل رسمية حول هذا الأمر.

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