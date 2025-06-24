مخرج مصري يكشف أسراراً للمرة الأولى عن عادل إمام وعبلة كامل – فيديو

حل المخرج الكبير يسري نصر الله، ضيفًا على الإعلامية ريهام السهلي، في برنامجها “الرحلة”، المذاع عبر قناة dmc، حيث تحدث خلال اللقاء عن مشواره الفني، وذكرياته مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وتفاصيل طفولته، كاشفاً عن أسرار تذاع للمرة الأولى عن الفنان الكبير عادل إمام والنجمة المعتزلة عبلة كامل.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز تصريحات المخرج الكبير:

– أحترم شخصياتي، وعندما أعطي ورشًا للشباب الذين يريدون التمثيل أقول لهم دائمًا اجعلوا الشخصية أذكى منك، لا تكن أنت أذكى أو دمك أخف من الشخصية التي تقدمها.

– أختي ناهد نصر الله قريبة مني جداً، وواقفة على الأرض ربما أكون أنا حالمًا أكثر، وعندما أخرج من حالتي في التصوير تعيدني مرة أخرى، وهي إنسانة جداً ولا تشعر أنها وحدها في العالم.

– طفولتي أنا وأختي ناهد لم تكن سعيدة، والدي كان قاسيًا جدًا وعشنا فترة كبيرة وحدنا بعد انفصال والدينا، فالطفولة لم تكن سهلة.

– من وأنا عمري 6 سنين كنت عارف إن مهما حصل هبقى مخرج سينما.

– لم أكن أحب أفلام يوسف شاهين حتى رأيت فيلم “عودة الابن الضال”، جعلني أنظر لإمكانية عمل سينما في مصر ليست دعائية.

– يوسف شاهين كان غول، وعمره ما كان بيتمسكن في عصبيته، والجيل ده كله كانوا أدرجية كبار.

– عادل إمام لا يحب فيلم “الحريف” إطلاقًا، وكان يشعر طوال الفيلم أنه “اتلوى دراعه”.

– عبلة كامل هي اللي فرضت نفسها في فيلم “المدينة” أنها تعمل دور أم بسمة، قولتلها إنتي مجنونة دي من سنك، قالت لي ملكش دعوة أنا هعمله، وعملت دور رهيب.

– لازم المخرج طول الوقت يجدد الرصيد بتاعه، مفيش حاجة اسمها رصيد ثابت.

– حتى الآن لم أقدم الفيلم الذي أستطيع من خلاله أن أتعامل مع العالم اليوم الغريب جدًا.

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