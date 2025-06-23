وكيل وزارة الصحة: ترتيبات العودة إلى مقر الخرطوم بلغت مراحلها الأخيرة

عاد وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. هيثم محمد إبراهيم و عدد من الإدارات العامة ايذانا ببدء العمل من مقر الوزارة الاتحادية بولاية الخرطوم و ذلك بعد استكمال الترتيبات النهائية ومتطلبات تهيئة بيئة العمل، مشيدًا بصمود العاملين وجهودهم خلال المرحلة السابقة، ومتمنيًا النصر للقوات المسلحة و الامن والامان لكل السودان واستمرار مسيرة التطوير الصحي باذن الله.

وشهد الاجتماع المشترك الذي عُقد بحضور قيادات من وزارتي الصحة الاتحادية وصحة الخرطوم، بمكتبه بالوزارة بشارع النيل، مناقشة تنفيذ خطة العودة الرسمية والتنسيق بين الجهات ذات الصلة لضمان انتقال فعّال ومنظّم. إضافة للتطرق لملفات الطوارئ و الاوبئة و اعادة تأهيل المستشفيات.

وأكد الوكيل اهمية العودة للوزارة بمقرها الرئيسي بالخرطوم، مثمنًا جهود الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية في تهيئة المقر، ومطالبًا بالإسراع في توفير احتياجات العاملين.