“دون تسجيل أي حالات فساد”.. القضارف تنفذ أكبر عملية لتوزيع لحوم الأضاحي

وزعت ولاية القضارف لحوم الأضاحي لعام 1446هـ على جميع محلياتها وقراها ومعسكراتها، بعد ذبح (1599) من العجول و(500) رأس من الضأن، في تجربة وُصفت بالناجحة والمنظمة، دون تسجيل أي حالات فساد في اللحوم الموزعة.

وأكد والي القضارف، الفريق الركن محمد أحمد حسن، خلال تنوير إعلامي، أن لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها لم ترصد أي حالة فساد، مشيدًا بالجهات المشرفة والداعمة التي أسهمت في إنجاح البرنامج، وعلى رأسها منظمة الإيثار، ووقف الديانة التركية، والهلال الأحمر القطري والسوداني، وقطر الخيرية، ومنظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، وديوان الزكاة بالولاية.

وأشار الوالي إلى أن كمية اللحوم الموزعة هذا العام فاقت ما تم توزيعه في العام الماضي الذي بلغ (280) رأسًا من العجول فقط، مؤكدًا أن اللحوم وصلت إلى الأسر الفقيرة بصورة مثلى، عدا (10) أكياس من اللحوم المبردة بمحلية المفازة التي أثبتت الجهات الصحية سلامتها، إلا أن الجهات المختصة قررت إبادتها احترازيًا.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الأمين آدم، مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ورئيس لجنة توزيع الأضاحي، أن اللجنة أشرفت أيضًا على توزيع نحو (2000) لبسة كسوة للأيتام، استفادت منها (30962) أسرة من النازحين والفقراء والمساكين والعاملين بالدولة وطلاب الخلاوي في مختلف محليات الولاية. كما تم توزيع عجول حية على المواقع العسكرية في ولايتي الجزيرة والخرطوم.