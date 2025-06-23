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“شيخ عموم السجادة العجمية معتصم نور الدائم العجيمي”.. والي الشمالية يلتقي وفد المقاومة الشعبية بمحلية مروي
إلتقى والي الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد بمكتبه الأحد وفد المقاومة الشعبية بمحلية مروي بحضور رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية الفريق ركن مهندس د. صالح يس والمشرف العام لهيئة الطريقة الختمية بالولاية الشمالية الشيخ تاج السر إبراهيم وشيخ عموم السجادة العجمية معتصم نور الدائم العجيمي.
وقدم رئيس لجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية مروي لواء ركن (م) وداعة الخير وداعة التهاني لوالي الشمالية لنيله ثقة القيادة وتكليفه بقيادة الولاية، وجدد وقوف المقاومة الشعبية مع القوات المسلحة ووالي الولاية في معركة الكرامة وصد أي عدوان على الولاية من المليشيا.
وأوضح وداعة أن اللقاء مع والي الشمالية بحث جميع القضايا الأمنية والإجتماعية واطمأن على الأوضاع الأمنية بالولاية، وأكد أن القوات المساندة للجيش جاهزة لدحر التمرد لحماية الولاية الشمالية.
سونا