“شيخ عموم السجادة العجمية معتصم نور الدائم العجيمي”.. والي الشمالية يلتقي وفد المقاومة الشعبية بمحلية مروي

وقدم رئيس لجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية مروي لواء ركن (م) وداعة الخير وداعة التهاني لوالي الشمالية لنيله ثقة القيادة وتكليفه بقيادة الولاية، وجدد وقوف المقاومة الشعبية مع القوات المسلحة ووالي الولاية في معركة الكرامة وصد أي عدوان على الولاية من المليشيا.