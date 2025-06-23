الريح حيدوب يقدم أوراق اعتماده سفيرا مفوضا وفوق العادة للسودان لدى اليابان

قدم سعادة السفير الريح حيدوب أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة للسودان لدى اليابان الى جلالة امبراطور اليابان الإمبراطور ناروهيتو إكيهيتو، حيث نقل له تحيات فخامة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي وخالص تمنياته له بموفور الصحة والعافية.

وكما شكر السيد السفير جلالة الإمبراطور ودولة اليابان وشعبها في استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين والدعم التنموي الذي استمرت اليابان تقدمه للسودان وتأكيد رغبتها في دعم السودان وشعبه في اعادة بناء ما دمرته الحرب .

وبدوره ثمن جلالة الامبرطور مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل المشترك لمزيد من التطور والازدهار ، وطلب من سعادة السفير نقل تحياته وتقديره لفخامة رئيس المجلس السيادي وتمنياته له بالتوفيق والنجاح في تحقيق التنمية الرفاهية للشعب السوداني.

يجدر ذكره ان السفير الريح حيدوب سبق وان عمل في سفارات السودان في كل من الصين وكوريا الجنوبية، وصرح سعادته بعد تقديم اوراق اعتماده، بانه سيبذل قصارى جهده من اجل تعميق العلاقات الثنائية مع اليابان خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري وجذب الشركات اليابانية للاستثمار في السودان، وتعميق علاقات التعاون بين الجامعات في البلدين في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي .

حيث قام سعادته في هذه الفترة بعدد من الزيارات الى عدد من الجامعات والتي اكدت رغبتها في توقيع مذكرات تفاهم مع جامعات سودانية مثل جامعة الخرطوم والجزيرة وجامعة افريقيا العالمية وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، مع جامعة كوبي وطوكيو للدراسات الدولية وسيزور في الاسبوع القادم جامع توتري لبحث مواصلة وتعميق علاقتها مع كل من جامعة الخرطوم وهيئة البحوث الزراعية والوقوف علي مجريات العمل في مشروع القمح المقاوم للحرارة والذي تنفذه وكالة الجايكا في كل من ولاية الجزيرة وكسلا وحلفا الجديدة.