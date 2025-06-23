السلطات بالخرطوم تواصل إزالة مخلفات الحرب والاجسام الخطرة

ووقف المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير على خطوات العمل بواسطة الفريق العامل، مشيدا بالاحترافية في العمل والتي ساهمت بشكل أساسي في تأمين المحلية من الأجسام الحربية الخطرة والمتفجرة والتي خلفتها المليشيا عن قصد ظنا منها إيقاف تقدم القوات المسلحة واستهداف عودة المواطنين فيما بعد لمواقعهم السكنية والتجارية .