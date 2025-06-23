سياسية
السلطات بالخرطوم تواصل إزالة مخلفات الحرب والاجسام الخطرة
واصلت السلطات بمحلية الخرطوم بالتنسيق مع المركز القومي لمكافحة الألغام وهيئة الطرق والجسور ومصارف الأمطار بالولاية إزالة آثار ومخلفات الحرب والاجسام الخطرة وفتح الشوارع اسفل جسر الإمداد الطبية الجاف بشارع الحرية بالخرطوم ومنطقة ابي حمامة.
ووقف المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير على خطوات العمل بواسطة الفريق العامل، مشيدا بالاحترافية في العمل والتي ساهمت بشكل أساسي في تأمين المحلية من الأجسام الحربية الخطرة والمتفجرة والتي خلفتها المليشيا عن قصد ظنا منها إيقاف تقدم القوات المسلحة واستهداف عودة المواطنين فيما بعد لمواقعهم السكنية والتجارية .
وثمن المجهودات الضخمة والتي اضطلعت بها هيئة الطرق والجسور بالولاية في فتح الطرق والتي أسهمت في عودة الحياة لشوارع الخرطوم.
سونا