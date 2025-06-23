سياسية
حكومة الجزيرة: علاج المصابين والجرحى ورعايتهم وتوفير الأطراف الصناعية
أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة إلتزام حكومة الولاية بتذليل كافة المعوقات التي تعترض سير عمل لجنة علاج الجرحى والمصابين بالولاية.
وعبر الوالي لدى لقائه بمكتبه صباح الأحد أعضاء لجنة علاج الجرحى والمصابين برئاسة الدكتور إمتثال الريح طه الطريفي رئيسة اللجنة، عن إشادته بجهود اللجنة في الفترة السابقة، داعياً لمضاعفة الجهود ومزيداً من التنسيق لتحقيق الأهداف المنشودة.
من جانبها كشفت رئيسة اللجنة أن مهام اللجنة متابعة علاج المصابين والجرحى ورعايتهم وتوفير الأطراف الصناعية مع الجهات ذات الصلة ودمجهم في المجتمع، معلنة أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً مكثفاً للجنة العلاج في محليات الولاية.
سونا