الخارجية السودانية: نجدد رفضنا لانتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

قالت الخارجية السودانية إننا نعرب عن بالغ قلقنا إزاء التطورات الأخيرة بالمنطقة جراء قيام الولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم بضرب مواقع المنشآت النووية الإيرانية مما يدفع المنطقة إلى المزيد من التعقيدات المؤثرة سلباً على الاستقرار والسلم والأمن الدوليين.

– نجدد رفضنا لانتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وندعو كل الأطراف وبمساندة من المجتمع الدولي إلى تغليب صوت العقل واللجوء إلى خيارات مسار الحل السلمي التفاوضي للأزمة بما يؤمن المحافظة على السلم والأمن الدوليين.

الجزيرة – السودان