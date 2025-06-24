ولاية سنار تدشن عربات إسعاف وأجهزة رقمية بدعم من الصحة الاتحادية

دشنت ولاية سنار اليوم أسطولاً من عربات الإسعاف الطبي الحديثة، إلى جانب أجهزة رقمية متطورة لربط المحليات للاستجابة السريعة لأي طوارئ قد تحدث جراء الأمراض والَوبائيات وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ وتطوير البنية التحتية الصحية.

تم توزيع عربات الإسعاف على طرق المرور السريع وفي المحليات المختلفة، لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والوصول الفعال للمصابين والمرضى ومن شأن هذه الخطوة أن تُحدث فرقاً كبيراً في تقليل زمن الاستجابة للإصابات والحوادث على الطرق، وتوفر رعاية طبية عاجلة للمواطنين في المناطق النائية.

و أعرب والي سنار، اللواء الركن معاش الزبير حسن السيد، عن خالص شكره وتقديره لتدخلات وزارة الصحة الاتحادية في مجالات الصحة، مؤكداً على أهمية التعاون بين المستويات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي سياق متصل، أشاد وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار، الدكتور إبراهيم العوض، بهذا الدعم الحيوي، مشيراً إلى أن الأجهزة الرقمية ستسهم في تحسين التواصل والتنسيق بين الوحدات الصحية في المحليات، مما يعزز من كفاءة النظام الصحي بالولاية.