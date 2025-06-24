وزارة البنى التحتية بنهر النيل تشرع في تأهيل وصيانة طريق عطبرة سيدون

واوضح المهندس ناصر محمد سيد مدير الادارة الهندسية في تصريح له انهم شرعوا في تأهيل وصيانة الطريق الرابط بين عطبرة سيدون والذي تأثر كثيرا جراء الأمطار والسيول في خريف العام السابق وتسبب في العديد من الحوادث .