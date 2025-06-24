سياسية

وزارة البنى التحتية بنهر النيل تشرع في تأهيل وصيانة طريق عطبرة سيدون

2025/06/24
Atbara nln
عطبرة
شرعت وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية نهر النيل ممثلة في الادارة الهندسية بالوزارة في تنفيذ تأهيل وصيانة طريق عطبره سيدون.
واوضح المهندس ناصر محمد سيد مدير الادارة الهندسية في تصريح له انهم شرعوا في تأهيل وصيانة الطريق الرابط بين عطبرة سيدون والذي تأثر كثيرا جراء الأمطار والسيول في خريف العام السابق وتسبب في العديد من الحوادث .
واكد اهمية الطريق وحيويته للمنطقة، وذلك في إطار اهتمام حكومة الولاية بالمحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين .
واشار إلى مساعيهم الجادة لإنفاذ العمل قبل حلول فصل الخريف وهطول الأمطار والسيول حتى لا تحدث اي اضرار تعيق العمل وتؤثر على حركة المواطنين.
سونا

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