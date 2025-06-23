والي الخرطوم يقف ميدانيا على إستئناف وزارات ووحدات الولاية لاعمالها من داخل مقارها بالخرطوم

تفقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزه الأحد الوزارات والمؤسسات الحكوميه بعد إستئناف عملها من داخل مقارها بالخرطوم .

وشملت الجولة أمانة الحكومة بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم بعد أن باشر الوالي والعاملون عملهم من مقر الأمانة بشارع النيل الخرطوم وتجري الأعمال النهائية في قاعات الاجتماعات وترتيب بيئة العمل ويتوقع أن تكتمل كافة التجهيزات بنهاية الأحد.

كما شملت الجولة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم ووقف الوالي على حضور العاملين واستئناف العمل عبر الإدارات المختلفة من خلال دفاتر الحضور للعمل وتوفيق الأوضاع. كما إطمأن على سير العمل بالمسالخ وعمليات التشغيل لاعادتها للخدمة .

ووجه الوالي وزارة الزراعة بإيقاف استخراج شهادات البحث للأراضي الزراعية بهدف مراجعه الأداء العام كما طالب الوزارة بالمشاركة بتشجير الشوارع الرئيسية التي شهدت تخريبا وحرقا للأشجار وزيادة المساحات الخضراء كما وجه بتدخل مركز مكافحة الألغام والاجسام الغريبة والمتفجرة لإزالة الأجسام الغريبة بالمبنى.