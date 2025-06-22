رئيس الوزراء يؤكد أهمية تعزيز الدور الرقابي خاصة ديوان المراجع العام

أكد رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي، دكتور كامل إدريس، أهمية تعزيز الدور الرقابي في الدولة، خاصة دور ديوان المراجع العام، مشيرًا إلى إهتمام الحكومة بالشفافية والنزاهة في العمل العام.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، سير العمل بمقر ديوان المراجع العام بمدينة بورتسودان الأحد، والتقى المراجع العام الأستاذ صلاح الدين محمد عثمان وطاقم الديوان، واطلع على طبيعة العمل والمهام التي يقوم بها الديوان.

وقال المراجع العام في تصريحات صحفية، إن اللقاء تطرق الي مجمل القضايا ذات الصلة بالمراجعة المالية وولاية الديوان ومهامه، مستعرضاً الأدوار التي يقوم بها الديوان في إطار تحقيق أقصى درجة من الكفاءة الفنية والدقة والاستقلالية للحفاظ على المال العام ومنع التعدى عليه.