خسر برباعية.. النيران الصديقة تكوي الوداد أمام يوفنتوس

فرض يوفنتوس سيطرته مبكرًا على مجريات مباراته أمام الوداد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم للأندية.

وافتتح يوفنتوس التسجيل بعد مرور ست دقائق فقط على بداية اللقاء، إثر تمريرة بينية متقنة من خيفرين تورام اخترقت دفاع الوداد، ليضع الموهبة التركية كينان يلدز في مواجهة المرمى.

وسدد يلدز الكرة بقدمه اليسرى نحو الشباك، لترتطم بقدم المدافع المغربي عبد المنعم بوطويل وتغير اتجاهها، مخادعة الحارس، قبل أن تستقر في الشباك.

وأكد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الهدف تم احتسابه عكسيًا باسم بوطويل، بعدما لامسته الكرة في طريقها إلى المرمى.

يُذكر أن يوفنتوس كان قد حقق فوزًا كبيرًا في الجولة الأولى بخماسية نظيفة أمام العين الإماراتي، ليتصدر ترتيب المجموعة السابعة، بينما تلقى الوداد خسارة سابقة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-0.

ويُعد هذا الهدف العكسي هو الثاني الذي يُسجله لاعب من فريق عربي في النسخة الحالية من البطولة، بعد أن أحرز الفلسطيني وسام أبو علي هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه الأهلي المصري خلال خسارته 2-0 أمام بالميراس البرازيلي.

وحسم يوفنتوس، تأهله إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه الكبير 4-1 على الوداد المغربي، مساء الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

سجل رباعية اليوفي، عبد المنعم بوطويل بالخطأ في مرماه بالدقيقة السادسة، وكينان يلدز “هدفين” في الدقيقتين 16 و69، وفلاهوفيتش من علامة الجزاء (90+4).

فيما أحرز تيمبينكوسي لورش، هدف الوداد البيضاوي، في الدقيقة 25.

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