د. نوارة أبو محمد تعبر عن تقديرها لاهتمام القيادة بالمرأة والارتقاء بدورها الوطني

عبرت عضو مجلس السيادة دكتورة نوارة أبو محمد محمد طاهر، عن تقديرها لاهتمام قيادة البلاد بالمرأة وحرصها على ترقية دورها الوطني في ظل ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، مشيدة بجهود وتضحيات المرأة عبر مختلف الحقب.

وقالت د. نوارة خلال لقائها نساء ولاية البحر الأحمر مساء الأحد. إن تكليفها واختيارها لعضوية مجلس السيادة يعد شرفا للمرأة بصفة عامة ولنساء الشرق بصفة خاصة، داعية المرأة لخدمة المجتمع والنهوض بكل شرائحه بما يحقق التنمية والاستقرار.

وأكدت سيادتها ترحيبها بكل مقترحات قيادات المرأة وسيدات الأعمال، والعمل على تنفيذها بما يحقق نهضة المجتمع وتقدمه، مشيدة باللقاء الذي وصفته بالخطوة المهمة لتعزيز الشراكة المجتمعية بين القيادة النسوية وقواعدها في الشرق.