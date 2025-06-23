سداسية مانشستر سيتي تنهي مشوار العين في مونديال الأندية

حقق مانشستر سيتي انتصاره الثاني في بطولة كأس العالم للأندية، بإسقاط العين الإماراتي بسداسية دون رد، صباح الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

سداسية السيتي جاءت عن طريق إلكاي جوندوجان “ثنائية”، كلاوديو إتشيفيري، إيرلينج هالاند، أوسكار بوب وريان شرقي في الدقائق 8، 27، 45+5، 73، 84 و89.

ورفع الفريق الإنجليزي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة السابعة، فيما تذيل العين الترتيب من دون نقاط.

وبذلك تأهل مان سيتي رفقة يوفنتوس إلى الدور ثمن النهائي، فيما تأكد انتهاء مشوار العين عند دور المجموعات، كما هو حال الوداد المغربي.

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