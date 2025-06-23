الهلال.. “الخلطة المكسيكية” ترسم طريق الكرة السعودية نحو العالمية

ستكون الكرة السعودية على موعد مع اختبار صعب في طريقها نحو حجز مقعدها بين كبار العالم، ولا يعيقها عن ذلك سوى “الخلطة المكسيكية”.

وفي الوقت الذي تستضيف فيه الولايات المتحدة الأمريكية بطولتي كأس العالم للأندية والكأس الذهبية، فإن ممثلي الكرة السعودية في البطولتين باتا أمام اختبار مكسيكي صعب.

فجر الجمعة المقبل، يلتقي الهلال مع باتشوكا المكسيكي، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة بمونديال الأندية.

وتعادل الهلال صباح الاثنين سلبيًا مع ريد بول سالزبورج بالجولة الثانية بدون أهداف.

الهلال لا يمتلك خيارًا إلا الفوز، من أجل حجز مقعده في ثمن النهائي، بل وقد يحتاج للفوز بهدفين على الأقل حال تعادل ريال مدريد مع سالزبورج.

صحيح أن باتشوكا خسر أول مباراتين ضد ريد بول سالزبورج وريال مدريد، لكنه أظهر وجهًا مغايرًا أمام الفريق الملكي، لولا تألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وبعد نحو 48 ساعة، يخوض المنتخب السعودي نفسه اختبارًا صعبًا ضد نظيره المكسيكي، في الدور ربع النهائي من بطولة الكأس الذهبية.

ويحلم “الأخضر” بالتأهل للدور نصف النهائي في مشاركته الأولى بالكأس الذهبية، غير أن هذا الحلم سيواجه منتخبًا هو الأكثر فوزًا بالبطولة.

الجدير بالذكر أن آخر مباراة جمعت بين المنتخبين كانت في كأس العالم 2022 بقطر، وخسرها المنتخب السعودي 1-2، ليودع البطولة من دور المجموعات.

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