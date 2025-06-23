مدريد ينتصر.. بيلينجهام: الحرارة هنا لا تُحتمل

أبدى النجم الإنجليزي جود بيلينجهام سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه ريال مدريد على باتشوكا 3-1، رغم خوض الفريق المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة السادسة.

وفي تصريحات لقناة ناديه عقب اللقاء، قال بيلينجهام: “نعم، كانت انتصارًا رائعًا للفريق. لعبنا بشكل جيد، وتحسنا كثيرًا مقارنة بالمباراة الماضية. نحن سعداء جدًا. لكن الآن علينا التفكير فيما هو قادم”.

وعن صعوبة اللعب في طقس مدينة شارلوت الأمريكية، قال: “الحرارة هنا لا تُحتمل، ومن الصعب جدًا اللعب بهذا الطقس، لكن الأمر نفسه ينطبق على كل الفرق”.

وحول اختياره أفضل لاعب في المباراة، علق: “لقد كانت مباراة رائعة بالنسبة لي، لكن الأهم دائمًا هو الفريق. تلقيت تمريرة ممتازة من فران جارسيا، ومن لمستين ثم تسديدة سجلنا الهدف. لا أستطيع قول أكثر من ذلك، الهدف كان مهمًا للغاية بالنسبة لنا”.

كما أشاد بالدور الكبير للمدرب الجديد تشابي ألونسو، قائلًا: “أتحدث معه يوميًا. إنه مدرب من طراز رفيع، يملك أفكارًا رائعة حول كيفية اللعب والدفاع والهجوم. وجوده مهم جدًا لنا في هذه المرحلة الجديدة، ونحن سعداء جدًا بالعمل معه”.

كووورة