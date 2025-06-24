ميسي: رونالدو ليس صديقي

أوضح قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، أنَّ علاقته بقائد منتخب البرتغال ونجم نادي النصر كريستيانو رونالدو، منافسة داخل الملعب فقط، مؤكدًا أنَّهما ليسا صديقين.وهيمن ميسي ورونالدو على كرة القدم لما يقارب عقدين من الزمن، وتنافسا على أرفع ألقابها.

وبينما يواصل «الدون» مسيرته مع النصر السعودي، يتألق «البرغوث» في صفوف إنتر ميامي.وقال ميسي لـ»دي سبورتس» عقب فوز فريقه على بورتو 2-1 في كأس العالم للأندية «إنَّه يعتقد أنَّها كانت منافسة طبيعيَّة على أرض الملعب، فكلٌّ منا أراد أنْ يُقدِّم أفضل ما لديه لفريقه، وبطبيعة الحال كل شيء يبقى داخل الملعب».

وأضاف «من الواضح، وكما هو الحال دائمًا، أنَّ كل شيء كان يجري في الملعب، أمَّا خارجه، فنحن شخصان عاديان، لسنا أصدقاء، بالطبع؛ لأنَّنا لا نقضي وقتًا معًا، لكننا لطالما عاملنا بعضنا باحترام كبير».وتابع «أُكنُّ احترامًا وإعجابًا كبيرين لرونالدو ومسيرته التي خاضها؛ ولأنَّه لا يزال يُنافس على أعلى مستوى».

وبالمثل، تحدَّث رونالدو عن علاقته بالنجم الأرجنتيني في مقابلة على برنامج «تلك تيفي» عام 2022.

ووصف رونالدو، ميسي أنَّه «ساحر، رائع، كشخص، نتشارك الملعب منذ 16 عامًا؛ لذا لديَّ علاقة رائعة معه».

وأضاف «لستُ صديقًا له، ولكن لديَّ علاقة جيدة مع ميسي، كانت بيننا منافسة صحيَّة وكنا نتفاهم بشكل جيد».

وفاز النجمان معًا بـ13 جائزة كرة ذهبيَّة، إذ حصد ميسي 8 جوائز (رقم قياسي)، بينما نال رونالدو 5 جوائز، بالإضافة إلى تنافسهما على ألقاب الدوري الإسباني، وكأس الملك، ودوري أبطال أوروبا، خلال لعبهما في برشلونة، وريال مدريد على التوالي.

جريدة المدينة