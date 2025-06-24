تتمايل عليه وتحتضنه .. شاهد تامر حسني يثير الجدل على مواقع التواصل بسبب فيديو مع مودل

أثار الفنان تامر حسني جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو ظهر فيه مع موديل كليب “ملكة جمال الكون”، الذي قدّمه مع المطرب السوري الشامي أخيراً.

وعلّق الكثير من المتابعين على الفيديو ما بين متسائلين عن هوية الفتاة، ومنتقدين لمشاهد تامر معها، فيما تحدث آخرون عما إذا كانت هناك علاقة بين تامر وموديل الكليب، خاصة بعد ظهورها وهي تتمايل عليه وتحتضنه في مشاهد رومانسية.

يُذكر أن تامر حسني يواصل حصد النجاح في فيلمه الجديد “ريستارت” الذي يُعرض في دور السينما حالياً، ويحقق إيرادات كبيرة، ويشاركه في بطولته كل من: هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، بالإضافة الى عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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