ثقافة وفنون

“عندو صفتين” .. نيللي كريم تكشف مواصفات زوجها المستقبلي

2025/06/24
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كشفت الفنانة نيللي كريم، عن مواصفات زوجها المستقبلي، في حالة ارتباطها برجل مرة أخرى.

وقالت نيللي كريم، أثناء استضافتها في برنامج «Mirror»، الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج إنها تريد أن تتزوج من رجل واثق من نفسه، وصاحب قرار.

وفى سياق آخر، احتفلت النجمة نيللى كريم بإنطلاق تصوير أحدث أعمالها السينمائية فيلم «بروفة فرح»، الذي كان يحمل اسم «جوازة ولا جنازة» قبل تغييره، ويجمع الفيلم نيللى كريم بالفنان شريف سلامة والفنان اللبنانى عادل كرم، ومن إخراج أميرة دياب.

المصري اليوم

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