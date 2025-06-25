“ليه بيداري كده؟ الأمر غير طبيعي” .. روبي تكشف عن «ديو» مع محمود العسيلي وتُلمّح لـ ألبوم صيفي – فيديو

كشفت الفنانة روبي عن عدة مفاجآت فنية خلال لقائها مع «ET بالعربي»، أبرزها استعدادها لطرح أغنية سينجل جديدة خلال الصيف، حيث أدت جزءًا منها على مسرح مهرجان موازين.

كما لمّحت إلى نيتها إصدار ألبوم صغير بعد انتهاء فصل الصيف، وقالت: «هستنى الصيف يخلص، ولو الواحد رايق هعمل ألبوم صغير بمزاج».

المفاجأة الأكبر كانت إعلانها عن تعاون غنائي مرتقب مع الفنان محمود العسيلي في ديو لم تكشف تفاصيله، ما أثار حماس جمهورها الذي يترقب هذا العمل المشترك بشغف.

وفي السياق ذاته، أعربت روبي عن سعادتها بالنجاح المستمر لأغنيتها «ليه بيداري كده»، مؤكدة أنها ما زالت تتصدر التريند وتحظى بتفاعل واسع من الجمهور، ووصفت الأمر بأنه «غير طبيعي».

المصري اليوم