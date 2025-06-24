إبراهيم جابر يؤكد اهتمام الدولة بمعاشيي القوات المسلحة

أكد عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم ، إهتمام الدولة بمعاشيي القوات المسلحة.

ووعد لدى لقائه بقدامي المحاربين من القوات المسلحة فرعية البحر الأحمر بتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

وتناول اللقاء قضايا قدامي المحاربين بالبحر الأحمر ودورهم في القضايا التنموية والمشاريع الخيرية والاستثمارية خاصة في القطاع الصناعي، كما تطرق اللقاء لدورهم الوطني وعطائهم العسكري للذود عن حياض الوطن وتأمين حدوده والمساهمة في الحفاظ على الدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة.

إعلام القوات المسلحة السودانية