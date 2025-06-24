المرحلة الثالثة من دعم رئاسة قوات الشرطة لولاية الخرطوم وإدارتي تأمين النفط والتعدين بالآليات والمركبات

دشن الفريق شرطة حقوق د/ إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشئون الإدارية والتخطيط مشرف شرطة ولاية الخرطوم صباح الاثنين بضاحية الإزيرقاب شمالي محلية بحري المرحلة الثالثة من دعم رئاسة قوات الشرطة لشرطة ولاية الخرطوم والإدارة العامة لشرطة تأمين منشآت النفط والإدارة العامة لتأمين التعدين مم من المركبات والآليات بحضور اللواء شرطة/ أحمد علي إدريس رئيس هيئة الإمداد ومدير شرطة ولاية الخرطوم وعدد من مدراء الإدارات العامة والمتخصصة والناطق الرسمي باسم قوات الشرطة .

وأوضح اللواء أحمد علي رئيس هيئة الإمداد في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أن المرحلة الثالثة من دعم رئاسة الشرطة من الآليات الشرطية بلغت (28) مركبة دفعاً للعملية الأمنية وإسنادا لشرطة ولاية الخرطوم والإدارات الشرطية المختلفة بما يسهم في إنفاذ الخطط الموضوعة لتحقيق الانتشار الشرطي وحفظ الأمن بسطا لهيبة الدولة وإنفاذا لسيادة حكم القانون فضلاً عن تأمين المرافق والمنشآت الإستراتيجية والحيوية المهمة أن الآليات ستسهم في بسط الأمن والطمأنينة وتحقيق الإستقرار وتقديم الخدمات الشرطية والأمنية للمواطن بمختلف المواقع .

وتشير متابعات المكتب الصحفي للشرطة إلى أن شرطة ولاية الخرطوم نظمت طابور إستعراض عسكري لإظهار القوة شاركت فيه الإدارات الشرطية وشرطة المحليات طاف عدد من محليات امدرمان الكبري وانتهي برئاسة شرطة ولاية الخرطوم وقد وجدت هذه الخطوة تفاعلاً كبيراً وتجاوبا من المواطنين أكدت بان قوات الشرطة جاهزة لمتطلبات المرحلة القادمة .

المكتب الصحفي للشرطة