صحة الخرطوم تبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية دعم النظام الصحي ومواجهة تحدياته

عقدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم اجتماعا تنسيقيا مع وفد منظمة الصحة العالمية، بحضور المدير العام للوزارة د. فتح الرحمن محمد الأمين، وعدد من مديري الإدارات ممثلة في كل من د. فاطمة عبدالرحيم مدير إدارة المنظمات والشراكات، د. أحمد البشير مدير إدارة الطب العلاجي، د. هشام عبدالله مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية.أ. محمد التجاني مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة.

وشارك في الاجتماع من جانب منظمة الصحة العالمية كل من د. خالد محمد، د. هاني حيدر، ود. عبدالرزاق إبراهيم.

وناقش الاجتماع التنسيقي عدة محاور مهمة، على رأسها إنشاء مراكز عزل كبرى للحالات المرضية المتعلقة بالكوليرا والمضاعفات الصحية الاخرى المصاحبة ، وتعزيز الجهود لمكافحة نواقل الأمراض، والاستعداد المبكر لفصل الخريف عبر حملات صحية موسعة، بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية في الولاية.

كما تناول الاجتماع أهمية إعادة تنظيم النظام الصحي خاصة على مستوى المستشفيات التي تقدم خدمات الطوارئ والحوادث، إضافة إلى مستشفيات الأطفال والنساء والتوليد، إلى جانب توفير أدوية الطوارئ وتكثيف برامج التدريب على العمل المجتمعي.