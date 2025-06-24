تدشين خدمة العيادة الطبية الجوالة بمروي

دشن المدير التنفيذي لمحلية مروي، الاثنين، الأستاذ حسن حسين بإدارة الشئون الصحية بالمحلية العيادة الطبية الجوالة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية وخدمات الدعم النفسي والمقدمة مجاناً من منظمة الهجرة الدولية.

ذلك بحضور مدير الشئون الصحية بالمحلية الأستاذ يوسف يعقوب ومدير المراكز الصحية د. محمود محمد صالح وممثل المنظمة م. مصعب صلاح وممثلي الرعاية الإجتماعية وجهاز الأمن والمخابرات العامة والشرطة ومفوض العون الإنساني بالمحلية والإدارات الفنية المتخصصة بالشئون الصحية.

وأشاد المدير التنفيذي للمحلية بجهود منظمة الهجرة الدولية وكل المنظمات الداعمة للقطاع الصحي بالمحلية. داعياً لأهمية مواصلة مثل هذه الأنشطة الداعمة لخدمة المجتمع.

بدوره أوضح مدير الشئون الصحية بالمحلية أن العيادة الطبية تأتي في إطار التعاون المثمر بين الإدارة والمنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وتشتمل العيادة الطبية علي خدمات مجانية لطبيب عمومي، معمل للفحص الروتيني وجهاز فحص CBC، وصيدلية ،بجانب خدمات الرعاية الصحية الأساسية والدعم النفسيَ.

وتعمل العيادة الطبية بمباني الشئون الصحية بمروي حتي الثلاثين من يونيو الجارى وتنتقل إلى مناطق أخري بالوحدات الإدارية المختلفة وفق جدول زمني يحدد لاحقاً.