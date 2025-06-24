دونتاي: إزالة مخلفات الحرب الخطيرة

عقدت مفوضية العون الإنساني بولاية سنار برئاسة المفوض محمد عبد الفتاح دونتاي، الاثنين، اجتماعها الدوري مع المنظمات الإنسانية العاملة في الولاية، بحضور مدير إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة فاطمة محمد عبد الحليم.

وهدف الاجتماع إلى الوقوف على تقارير الأداء ومراجعة الإنجازات ومناقشة الخطط المستقبلية لضمان وصول المساعدات بفعالية للمحتاجين.

وأكد المفوض على أهمية التنسيق التام بين جميع المنظمات، وشدد على أن عمل المنظمات يجب أن يتم تحت إشراف المفوضية، لضمان توافقه مع احتياجات الولاية وقوانينها، ومعالجة القضايا الإنسانية المختلفة.

وأضاف المفوض دونتاي أن المفوضية تعمل بالتنسيق مع وزارة الثروة الحيوانية ولجنة الإسناد بالمقاومة الشعبية لحل مشكلة النزاعات بين المزارعين والرعاة.

كما تهتم بإزالة مخلفات الحرب الخطيرة، وتقديم الدعم لدور المسنين والمكفوفين ومرضى الشبكية. وتعمل أيضاً على تحسين توفير المياه ، ودعم برامج الصحة والتعليم بالتعاون مع الشركاء.

ولضمان توزيع عادل للمساعدات، أكد المفوض على وجود مسؤول دائم لاستلام المساعدات في الميدان وتجهيز خطط التوزيع، معتبراً المنظمات شريكاً أساسياً في هذه العملية. مشيرا إلى دعم التكايا وخلاوى القرآن، وتوزيع المساعدات مباشرة للمستفيدين.

وأشار المفوض دونتاي إلى أن الاجتماعات الشهرية للمنظمات تهدف إلى متابعة الأداء ووضع الخطط المستقبلية.

وبشر المفوض أهالي الولاية بمساعدات كبيرة قادمة تشمل الغذاء والطاقة الشمسية والمياه والخدمات الصحية.