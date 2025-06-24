“دعم من مركز الملك سلمان للإغاثة”.. والي ولاية البحر الأحمر يتفقد محطة تحلية مياه الشاحنات

تفقد والي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور محمود، الاثنين، محطة تحلية مياه الشاحنات ببورتسودان؛ بغرض الوقوف على مجمل الأعمال الجارية لتأهيل وصّيانة المحطة .

واستمع لتنوير ضافي من مدير هيئة مياه الولاية والجهات ذات الصّلة حول سّير مجمل أعمال تأهيل وصّيانة محطة تحلية مياه الشاحنات، وكذلك الوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجه العمل بالمحطة، موجهاً بالإسراع في أعمال صيانة وتأهيل المحطة .

وقال المهندس عمر عيسى طاهر مدير هيئة مياه ولاية البحر الأحمر، في تصريحات صحفية إن المحطة حالياً في مرحلة الصيانة والتأهيل بواسطة فريق فني متكامل، ومن المتوقع أن تكتمل أعمال الصيانة خلال مدة لا تتجاوز الشهرين .

وأشار إلى أن المحطة تنتج أكثر من ثلاثة آلاف متر مكعب من المياه يوميًا، وتغذي عدد من الأحياء بالديوم الجنوبية ، بالإضافة إلى تعبئة التناكر.