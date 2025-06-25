“تدريب 400 متطوعاً وناشطا في مجال التثقيف الصحي”.. حكومة شمال كردفان يجيز تقرير أداء محلية شيكان للفترة الماضية

أجاز مجلس حكومة ولاية شمال كردفان في اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله وإلي الولاية اجاز تقرير أداء محلية شيكان للربع الأول 2025 حيث أشاد أعضاء مجلس الحكومة بتقرير ألاداء وجهود العاملين بالمحلية.

وأوضح الاستاذ عبد المطلب عبد المتعال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والإعلام والشباب والرياضة الوزير المكلف الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية في تصريح صحفي أن المجلس استمع لتقرير أداء محلية شيكان في الفترة من يناير حتى مارس 2025 قدمه المدير التنفيذي للمحلية الاستاذ عبد الناصر عبدالله مستعرضا السمات العامة التي ميزت الاداء في المحلية المتمثلة في تحسين مؤشر التنمية الخدمية والبشرية وتطوير الشراكات المنتجة والجهد الشعبي والوطني من أجل تحقيق التنمية.

وجاء التقرير مبنيا على المرجعيات مستندا علي خطة وميزانية المحلية للعام 2025 حيث أوضح أداء الحكم والإدارة وفي مجال بناء القدرات حيث تم تدريب 400 متطوعا وناشطا في مجال التثقيف الصحي والتفتيش المنزلي ومحاربة الكوليرا .

كما تحدث التقرير عن زيادة الإنتاج والإنتاجية وتقليل حدة الفقر بالإضافة لتطوير البنى التحتية والترقية الحضرية وتعميم خدمات الرعاية الصحة واصحاح البيئة وأعمال والنظافة ونقل النفايات في القطاع التجاري والاحياء بمدينة الأبيض ومكافحة الأوبئة وفي مجال التعليم .

أشار التقرير إلى تنفيذ امتحانات المرحلة الابتدائية والمتوسطة و الاسناد الكبير لامتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة 2023 .

وفي القطاع الدعوي اوضح التقرير تدريب الأئمة والدعاة ودعم الخلاوي أما في مجال الثقافة والإعلام الشباب والرياضة تناول التقرير تفعيل المنتديات الثقافية و التغطية الإعلامية لبرامج وأنشطة المحلية بالإضافة لدعم الدورات الرياضية آلتي انتظمت مدينة الأبيض ودعم الأندية المشاركة في المنافسات القومية وبعد النقاش المستضيف تمت اجازة تقرير الأداء لمحلية شيكان من يناير حتى مارس مع الاشادة.

وابان الناطق الرسمي ان الأمين العام لحكومة الولاية دكتور الأمين شايب محمد قدم تقرير عن جهود حكومة الولاية حول التنمية المستدامة في قطاعي مياه المدن والريف وقطاع التعليم .

الى ذلك استعرضت دكتورة ايمان مالك الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الوضع الصحي الراهن لحالات الكوليرا، حيث أوضح التقرير ظهور بعض الحالات وتوفر الأدوية والمحاليل في كافة المواقع الخاصة بتقديم الخدمة مع تواصل الجهود في الحد من انتشار الكوليرا والقضاء عليها.