سفير السودان بالقاهرة يشارك في فعاليات النسخة العاشرة لملتقى بناة مصر

اكد السفير عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان بالقاهرة ، أن مصر تمتلك تجربة رائدة في مجال مشروعات تطوير البنية التحتية وإقامة المدن الجديدة، بما يحتم ضرورة الاستفادة منها من خلال تعزيز أطر الشراكة والتحالف بين البلدين للتوسع في مشروعات تنموية لالساحل الغربي في بلاده .

وأشار خلال كلمته ضمن فعاليات النسخة العاشرة لملتقى بناة مصر، الاثنين، إلى أن بلاده لديها فرصة واعدة لتعزيز الشراكة واستقطاب الشركات المصرية للاستثمار في مشروعات تطوير البنية التحتية وتنمية الساحل الغربي ، خاصة في ضوء التطورات الإيجابية في السودان وبدء مرحلة اعادة الإعمار .

واستعرض عدوي الإمكانات التي يزخر بها السودان سيما في منطقة سواكن وجزر سنقنيب وخليج عروس وما تمثله من فرص تعاون واعدة لإحداث طفرات في تنمية المدن الساحلية لتخدم الاقتصاد السوداني ودول جوار السودان .

وتطرق السفير عدوي إلى اهمية إنشاء مناطق لوجيستية والمناطق الحرة على الحدود بما يعزز التجارة الرسمية بين الدول وتعزيز جهود التكامل الإقليمي ، مؤكدا ان خطط اعادة الإعمار في السودان ترتكز على تهيئة قطاعات النقل واللوجيستيات والبيئة المناسبة كاساس لجذب الاستثمار والشركاء في مختلف المشاريع.

وعبر السفير عدوي عن تقدير السودان للدور الريادي الذي يقوم به فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ملف اعادة الإعمار في القارة الأفريقية، وجهود الحكومة المصرية بقيادة دولة السيد رئيس مجلس الوزراء المصري فى احداث تنمية في محور التنمية العمرانية انطلاقا من رؤية مصر ٢٠٣٠ ، مؤكدا تطابق الرؤى بين السودان ومصر سيما فيما يتعلق بتعزيز العلاقات العربية الأفريقية .