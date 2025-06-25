“أكد مشاركته في تدشين انطلاق جلسات الإمتحانات”.. كامل إدريس يؤكد أهمية إعطاء أولوية لقضايا التعليم

اطلع رئيس مجلس الوزراء، دكتور كامل إدريس على مجمل الأوضاع حول ملف التربية والتعليم بالبلاد، لاسيما التحضيرات لعقد إمتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة 2024، وامتحانات الشهادة المتوسطة والابتدائي، مؤكدًا أهمية إعطاء أولوية لقضايا التعليم خاصة في ظل حرب الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة.

والتقى رئيس الوزراء بمكتبه بمدينة بورتسودان الاثنين، وكيل وزارة التربية والتعليم دكتور أحمد خليفة، وتم مناقشة آخر المستجدات يشأن ملف التعليم والجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات صحفية ان رئيس الوزراء أبدى اهتماما كبيرا بقضية التعليم، وانه ابدى دعمه القوي لبرامج ومشروعات التعليم، خاصة ملف الشهادة السودانية باعتبارها قضية أمن قومي وتمثل واحدة من ممسكات الوحدة الوطنية.

وقال خليفة “قدمنا تنويرًا عن سير الإمتحانات وبرامج الوزارة”، مشيرًا الى ان رئيس الوزراء أكد مشاركته في تدشين انطلاق جلسات الإمتحانات، وأنه أكد سعيه لتذليل كل العقبات التي تعترض سير مشروع الشهادة السودانية، وأنه سيبذل قصارى جهده لتمكين الطلاب من الجلوس للامتحانات.