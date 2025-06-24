124 مليون جنيهاً لصيانة وتأهيل إستاد مدني

أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح الاثنين اللواء شرطة معاش علي النعيم محمد نور رئيس الإتحاد المحلي لكرة القدم بمدني ترحيبه بمبادرة القنصل حازم مصطفى لإعادة إعمار إستاد مدني.

وجدد الوالي الإلتزام بدعم المبادرات والبرامج الرامية لنهضة الولاية داعياً الجميع للعمل بقلب رجل لتحقيق الأهداف المنشودة.

وعبر عن فخره وإعزازه بجهود القنصل حازم مصطفى لإعادة وإعمار إستاد مدني لافتاً لتاريخ الجزيرة المشرف في المجال الرياضي.

من جانبه أعلن رئيس الإتحاد المحلي لكرة القدم بمدني بداية تنفيذ المبادرة في صيانة وتأهيل إستاد مدني بكلفة 124 مليون جنيهاً لتكتمل خلال 10 أيام لإستضافة دوري النخبة مشيداً بوقفة ودعم حكومة الولاية للبرامج الرياضية .

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