رياضية
رسميا النخبة بعطبرة والدامر والمنافسة تبدأ في الرابع من يوليو
قررت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم رسميا تنظيم مرحلة النخبة للدوري الممتاز في ولاية نهر النيل بمدينتي عطبرة والدامر تحت رعاية والي الولاية الدكتور محمد عبد الماجد ابو قرون.
وحددت اللجنة المنظمة الرابع من يوليو 2025م موعدا لإنطلاقة المنافسة التي ستلعب مبارياتها بإستادي عطبرة والدامر وستصدر اللجنة برنامج المنافسة كاملا في الأيام القادمة.
من جهته أكد نائب رئيس الإتحاد السوداني لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات الأستاذ طارق عطا صالح أن النخبة ستقام بولاية نهر النيل بعطبرة والدامر في موعدها يوم 4 من شهر يوليو المقبل بعد أن وقفت اللجنة بنفسها علي التحضيرات وزارت إستادي عطبرة والدامر وملاعب التدريبات والفنادق والاستراحات وبعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الآخيرة للدوري العام المؤهل للدوري الممتاز في ولاية نهر النيل والحضور الجماهيري الكبير لمبارياتها وأعتقد أنه أفضل خيار لقيام المنافسة داخل السودان في ظل الظروف الحالية التي تشهدها بلادنا من إستقرار كبير.
وحيا رئيس لجنة المسابقات حكومة ولاية نهر النيل ممثلة في الوالي وأعضاء حكومته ورئيس المجلس الأعلي للشباب والرياضة وإتحادات كرة القدم بالولاية عطبرة والدامر وأبو حمد وبربر وشندي والباوقة وتعاونهم مع لجنة المسابقات لقيام المنافسة بالسودان في المواعيد المقررة حتي يتثني تسمية الأندية السودانية المشاركة في بطولات الإتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) دوري الأبطال والكونفدرالية) في الموسم المقبل.
وإمتدح طارق عطا والي نهر النيل محمد عبد الماجد الذي وافق علي قيام المنافسة بولايته وإلتزم بتقديم كافة التسهيلات الممكنة وقال بأن ذلك يدل علي إهتمامه وولايته بالرياضة وكرة القدم، مؤكدا بأن قيام المنافسة في الولاية يرسل العديد من الرسائل الإيجابية وسيحقق فوائد عديدة لأهلها الذين يعشقون ويتنفسون كرة القدم.
وتمني رئيس لجنة المسابقات أن تحقق المنافسة الأهداف المرجوة واعدا بتنظيم مثالي يلبي تطلعات الرياضيين معلنا جاهزية اللجنة لإخراجها بما يتناسب معها كأكبر منافسة علي مستوي السودان.
سونا