رسميا النخبة بعطبرة والدامر والمنافسة تبدأ في الرابع من يوليو

من جهته أكد نائب رئيس الإتحاد السوداني لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات الأستاذ طارق عطا صالح أن النخبة ستقام بولاية نهر النيل بعطبرة والدامر في موعدها يوم 4 من شهر يوليو المقبل بعد أن وقفت اللجنة بنفسها علي التحضيرات وزارت إستادي عطبرة والدامر وملاعب التدريبات والفنادق والاستراحات وبعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الآخيرة للدوري العام المؤهل للدوري الممتاز في ولاية نهر النيل والحضور الجماهيري الكبير لمبارياتها وأعتقد أنه أفضل خيار لقيام المنافسة داخل السودان في ظل الظروف الحالية التي تشهدها بلادنا من إستقرار كبير.