سفارة السودان بالرياض تعلن اكتمال الترتيبات لاقامة امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2024

وقالت السفارة في بيان صحفي، ان الامتحانات ستعقد في الوقت المحدد لها يوم 29 من هذا الشهر الجاري وستقام في مدرسة جواهر الرياض العالمية الثالثة بحي المربع جوار الغرفة التجارية البنين والمبنى 2 والبنات المبنى 3و4 وذللك لضمان سير الامتحانات بكل سلاسة وتوفر بيئة مناسبة للطلاب.