سياسية

سفارة السودان بالرياض تعلن اكتمال الترتيبات لاقامة امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2024

2025/06/24
السفارة
اعلنت سفارة جمهورية السودان بالرياض بالمملكة العربية السعودية اكتمال الترتيبات لاقامة امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2024.
وقالت السفارة في بيان صحفي، ان الامتحانات ستعقد في الوقت المحدد لها يوم 29 من هذا الشهر الجاري وستقام في مدرسة جواهر الرياض العالمية الثالثة بحي المربع جوار الغرفة التجارية البنين والمبنى 2 والبنات المبنى 3و4 وذللك لضمان سير الامتحانات بكل سلاسة وتوفر بيئة مناسبة للطلاب.
وطالبت لجنة الامتحانات أولياء الأمور بعدم التجمهر أمام مركز الامتحانات طلية الفترة .
وذكر البيان بأن الامتحانات ستبدأ في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت السعودية وتستمر حتى العاشر من شهر يوليو القادم.
سونا

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